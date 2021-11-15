يستعد الفنان سعد الصغير لإحياء حفلين غنائيين يومي الخميس والجمعة المُقبلين في السعودية.

ونشر سعد "بوسترا دعائيا" للحفلين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الليلة الماضية، وقال "في المحروسة - الرياض بوليفارد يومي الخميس ١٨ نوفمبر والجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ .. الساعة ١٢ مساءً (منتصف الليل)".

ويقدم الصغير خلال الحفلين باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، مثل "أصحي .. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم" ، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و "ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و "عسل أبيض".

وكان سعد قد طرح في شهر أغسطس الماضي أغنية "عسل أبيض" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع زيزو فاروق.

كما انتهى مؤخرا من تصوير أغنيتي "أنا العريس"، و"الليل"، ضمن 6 أغانٍ من ألبومه الجديد، الذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين فى مقدمتهم عصام كاريكا ومحمد عبد المنعم وعصام إسماعيل وزيزو فاروق وساسو وهاني فاروق وشيتوس.