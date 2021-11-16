تبحث لجنة محافظة مبارك الكبير خلال اجتماعها غدا برئاسة عبدالوهاب بورسلي المعاملات التالية: طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة مبارك الكبير قطعة رقم 2.



طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تحويل مواقف السيارات السطحية التابعة للسوق المركزي رقم 1 إلى مواقف سيارات متعدد الأدوار بمنطقة صباح السالم قطعة رقم 9 بمحافظة مبارك الكبير.



طلب الهيئة العامة للبيئة إنشاء حواجز صخرية وأسمنتية لحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم، منطقة المسيلة قطعتين رقمي 6 و7.



اقتراح العضو د.علي بن ساير بشأن استحداث مستوصف في منطقة القصور لخدمة أهالي المنطقة.



طلب سكان منطقة المسيلة (قطعة 6 - شارع 31) تخصيص الشواطئ العامة الواقعة ضمن حدود القطعة للعوائل فقط.



طلب شأن مبادرة إنشاء حديقة عامة بمنطقة المسيلة السكنية.