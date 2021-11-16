كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ الخط المباشر 139 بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة 24727732 واتساب الشكاوى 689 شكوى من جميع المحافظات، وذلك من خلال إحصائية صادرة عن إدارة الخدمات العامة عن شهر أكتوبر الماضي. وأوضحت البلدية ان قسم طوارئ الخط المباشر بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة واتساب الشكاوى قد تلقى 689 شكوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعوق الطريق وسقوط أشجار وباعة جائلين وسيارات مهملة وقوارب فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات.



وأشارت إلى تلقي 133 شكوى تتعلق بمحافظة الجهراء، 128 شكوى لمحافظة الأحمدي، 122 شكوى لمبارك الكبير إلى جانب تلقي 114 شكوى تتعلق بمحافظة حولي، 106 شكاوى لمحافظة الفروانية، فضلا عن تلقي 86 شكوى لمحافظة العاصمة، مبينة أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط المباشر 139 من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات تتم متابعتها من قبل موظفي الخط المباشر بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.



وأضافت ان موظفي النوبات الثلاث أ، ب، ج بقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوى المتلقاة، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها.