الرياض - خالد المصيبيح ووكالات



يلتقي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت الكويت وعلى أرضية ملعب ماي دينه في العاصمة الفيتنامية هانوي، «الأخضر» السعودي بنظيره الفيتنامي في انطلاق لقاءات القسم الثاني بالمجموعة الثانية لتصفيات المونديال الآسيوية التي تضم أيضا منتخبات اليابان وأستراليا والصين وعمان.



ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة بـ 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن استراليا الثاني، فيما يحل منتخب فيتنام في ذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط، علما أن «الأخضر» فاز ذهابا بالرياض 3-1.



وكان المنتخب السعودي قد وصل إلى هانوي السبت الماضي وأجرى تدريبين إضافة الى التدريب الأخير المقرر امس على أرضية ملعب المباراة، وقد اجتمع مدرب المنتخب الفرنسي هيرفي رينارد بلاعبيه قبل تدريب الأحد، مشددا على أهمية مواجهة اليوم وطالب بمضاعفة الجهد في التدريبات وعدم النظر لترتيب المنتخب الفيتنامي في المجموعة لأنه سيلعب بلا ضغوط بعد أن فقد حظوظه في المنافسة وبالتالي ليس لديه شيء يخسره.



وفي لقاء آخر، تبحث عمان عن تكرار نتيجتها الرائعة ذهابا عندما فازت على اليابان في عقر دارها بهدف نظيف، عندما تستقبلها في مسقط، لكنها تراجعت بعد ذلك إلى المركز الرابع بـ 7 نقاط، فيما تبحث أستراليا عن استعادة نغمة الفوز ضد الصين الخامسة بـ 4 نقاط بعد خسارتها أمام اليابان وتعادلها مع السعودية.



وفي المجموعة الأولى، حيث تبدو إيران بـ 13 نقطة وكوريا الجنوبية الثانية بـ 11 نقطة في مسار سهل نحو النهائيات، يبحث لبنان ثالث الترتيب بـ 5 نقاط عن تعويض إهداره فوزا تاريخيا ضد إيران عندما يستقبل الإمارات بـ 3 نقاط الباحثة عن أول انتصاراتها.



وتمثل المباراة مفترق طرق للمنتخبين، إذ إن الإمارات تريد إحياء آمالها، فيما يبحث لبنان بقيادة التشيكي إيفان هاشيك عن استعادة المعنويات وتعزيز موقعه الثالث بالمجموعة.



فيما يتشبث المنتخب العراقي، الحالم بمشاركة ثانية بعد 1986، بأمل الفوز على كوريا الجنوبية في الدوحة للإبقاء على آماله، إذ يتعين عليه خطف النقاط في مغامرته المنتظرة، بعد سلسلة نتائج مخيبة في الجولات الخمس الماضية كانت حصيلتها المركز الرابع بـ 4 نقاط فقط.



وتنتظر سورية، متذيلة المجموعة بنقطتين والحالمة بمشاركة أولى في المونديال، مواجهة مفصلية أمام إيران في عمان، في ظل غيابات جديدة مؤثرة بداعي الإصابة منهم عمر خربين وإياز عثمان، في حين تبدو مشاركة المدافع سعد أحمد وساعد الدفاع محمد عنز غير مؤكدة.