القاهرة - سامي عبدالفتاح



الرابعة عصر اليوم بتوقيت الكويت، ومن ملعب برج العرب بالإسكندرية، تنطلق صافرة مباراة مصر والغابون في ختام دور المجموعات، للتصفيات الأفريقية لبطولة كأس العالم، قبل الانتقال إلى قرعة التصفية النهائية المقررة في 18 ديسمبر المقبل التي تقام بين المنتخبات العشرة المتصدرة للمجموعات الأفريقية العشر، تمهيدا لانتقال الفائزين الخمسة إلى مونديال قطر 2022.



ويسعى المدير الفني لمصر كيروش، لتحقيق أقصى استفادة من مباراة اليوم، معتبرا أنها تجربة قوية بعد ضمان التأهل ورغبة منه في تحسين ترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا» قبل قرعة الدور الثاني بالتصفيات على أمل الدخول في قائمة الخمسة الكبار أفريقيا. وقد ركز كيروش في التدريب الأخير على الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام أنغولا بالجولة الخامسة والتي انتهت 2-2، منعا لتكرارها في لقاء اليوم، كما قرر خوض المباراة بالقوة الضاربة، رغم أن نتيجتها غير مؤثرة.