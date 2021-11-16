قال مدير عام «المنطقة الحرة الأردنية - السورية»، عرفان الخصاونة إنه من المرجح أن يعاد تشغيل المنطقة قبل نهاية العام الحالي.



وأوضح الخصاونة، في حديث إلى موقع «CNN» ان المنطقة ستكون مهيأة لاستقبال حركة الشحن التجاري ونقل البضائع بين سورية والأردن، وتفعيل أعمال التخليص الجمركي، بالإضافة إلى تشغيل عدد من المصانع ومعارض السيارات وشركات التأمين ومختلف الفعاليات الأخرى.



وأضاف الخصاونة أن أعمال صيانة المنطقة اكتملت تقريبا بعد 10 أشهر من العمل، مشيرا إلى أن ما يلزم لإعادة تشغيلها يقتصر فقط على إنهاء عملية الربط الإلكتروني مع الأجهزة المساندة، التي ستنتهي خلال الأيام المقبلة، على حد قوله.



وبحسب مدير عام «المنطقة الحرة»، يتوافر في المنطقة خمسة آلاف عقد استثماري شاغر أمام المستثمرين الجدد، موضحا أنه أعيد تفعيل نحو 560 عقد تشغيل لاستثمارات سابقة تعود لمستثمرين من مختلف الجنسيات.



من جهتها، أكدت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية والعلاقات الدولية في حكومة دمشق رانيا أحمد، قرب موعد افتتاح «المنطقة الحرة الأردنية - السورية» بشكل رسمي، دون تحديد موعد دقيق لذلك بعد.