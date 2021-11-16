حنان عبدالمعبود



كشف مصدر مسؤول لـ «الأنباء»، عن زيارة وفد أميركي لوزارة الصحة والوفد يمثل شركات أميركية معنية بتطوير القطاع الطبي وإدارة المستشفيات للكويت.



وبين المصدر أن الوفد سيزور الكويت هذا الأسبوع.



وتأتي هذه الزيارة إلحاقا لزيارة وفد من كوريا لمستشفى الجهراء وإجرائه العديد من الاجتماعات مع وكيل الوزارة للشؤون الفنية ومسؤولي المنطقة والمستشفى.



وبينت المصادر أنه للآن لم يتم تحديد الفريق الذي سيتولى العمل، حيث تأتي زيارة الوفد الأميركي، والذي يوصف بأنه طبي رفيع المستوى، بعد اجتماعات مسبقة للسفيرة الأميركية في الكويت مع عدد من المسؤولين بالوزارة وعلى رأسهم وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح الأسبوع الماضي.