أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية كتابا جديدا تحت عنوان «أمراض الأطفال الخدَّج» من تأليف أ.د.مازن محمد العيسى، ومراجعة وتحرير المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، وهو الكتاب 218 ضمن سلسلة المناهج الطبية العربية المؤلفة.



ويتضمن الكتاب معلومات مهمة ومفيدة للطاقم الطبي والعامة من الناس عن تعريف الطفل الخديج وأقسامه من حيث العمر الحملي والوزن لحظة الولادة، إضافة الى كيفية معرفة العمر الحملي من خلال الفحص السريري، ثم ذكر الأمراض والمضاعفات التي قد يتعرض لها الخديج وطرق العلاج، وطرق العناية بالطفل الخديج من حيث التغذية والبيئة، ثم متابعته بعد خروجه من المستشفى وبالسنوات اللاحقة.



يحتوي الكتاب على 10 فصول، حيث يبدأ الفصل الأول بالحديث عن تعريف الولادة المبكرة وأهم أسبابها بشكل موجز، ويستعرض الفصل الثاني واحدة من أهم المشكلات الصحية التي يعانيها الأطفال الخدَّج، وتتمثل في: صعوبات التنفس، ونقص الأكسجين، بينما يتناول الفصل الثالث أهم المشكلات القلبية التي يعانيها الأطفال الخدج وتأثيرها على الدورة الدموية لديهم، ثم يوضح الفصل الرابع اضطرابات النمو والتطور العصبي والتي تحدث في وقت مبكر من مثل: النزف الدماغي، واعتلال الدماغ الإقفاري وتستعرض فصول الكتاب من الخامس حتى التاسع مجموعة من الأمراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي، والكلى، والمسالك البولية، وأمراض الدم والعدوى الميكروبية، وكذلك بعض الحالات المرضية المتعلقة بأجهزة الجسم الأخرى مثل العظام وشبكية العين، ويُختتم الكتاب بفصله العاشر الذي يتحدث عن العناية بالطفل الخديج من حيث التغذية والرضاعة والمتابعة الدورية للخديج، والتأكيد على الفحوص الشاملة والتطعيمات اللازمة لضمان وتوفير الحماية الملائمة له.