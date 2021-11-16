ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار مدينة سامجيون بشمال غرب البلاد على الحدود مع الصين، حيث يتم تنفيذ مشروع تنمية كبير.

ويعد هذا أول ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي منذ أكثر من شهر.

وتعد مدينة سامجيون، الواقعة عند سفح جبل بايكدو، أعلى قمة في شبه الجزيرة الكورية، موطن الزعيم الراحل السابق كيم جونج إيل.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن كيم أعطى إرشادات لمدينة سامجيون للتعرف على وضع المرحلة الثالثة من المشروع. وأضافت الوكالة أن مشروع تطويرالمدينة سوف ينتهى هذا العام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كوريا الشمالية كانت تعتزم الانتهاء من مشروع تنمية مدينة سامجيون بحلول عام 2020 بالتزامن مع الذكرى الـ75 لتأسيس الحزب الحاكم، ولكنها لم تتمكن من ذلك في ظل العقوبات المفروضة على بيونجيانج وإغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.