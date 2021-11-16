أطلقت دائرة الثقافة بإمارة الشارقة بالإمارات فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي (جنوب مصر)، في دورته السادسة بمشاركة 40 شاعرا يمثلون 18 محافظة مصرية منهم 27 يشاركون للمرة الأولى.

وقال بيان للدائرة، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن الدورة الجديدة من المهرجان تمتد أربعة أيام بقصر ثقافة الأقصر.

وقال حسين القباحي مدير بيت الشعر في الأقصر إن المهرجان يحتفي هذا العام بالشاعر محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر لدعمه لأنظمة بيت الشعر في الأقصر الذي أنتج 26 عنوانا للمبدعين أصدرتها دائرة الثقافة بالشارقة كما نظم أنشطة ثقافية في 17 محافظة مصرية .

وقال عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة خلال الافتتاح إن تنظيم هذه الفعاليات المشتركة يعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات ومصر، مؤكدا حرص بيت الشعر خلال الأعوام الماضية على تعزيز الساحة الأدبية في مصر، مكمّلا لدور المؤسسات الثقافية المصرية وصولا إلى اكتشاف العديد من المواهب الشعرية الشابة التي تبشر بمستقبل شعري واعد.

وأضاف :"أسهم بيت الشعر في تكريم القامات الأدبية المصرية من خلال استضافتهم لتقديم تجاربهم الأدبية لتتكامل منظومة العمل الثقافي للبيت باستقطابه أطياف الشعر وتنوعاته لتعزز المسيرة الثقافية في مصر التي تستمر في رفد الساحة العربية بالأدباء والشعراء".

من جهته، قال محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي إن إنشاء بيت الشعر بمحافظة الأقصر كان له أثر كبير في إثراء الحركة الثقافية في مصر بشكل عام وجنوبها بشكل خاص ودفع عجلة الإبداع من خلال الفعاليات الكبيرة والمتعددة التي يطلقها بالأقصر.

وأعرب عن تقديره للشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة لجهوده في إثراء الحركة الثقافية والأدبية في مصر عامة وصعيد مصر على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن بيت الشعر بالأقصر وإقليم جنوب الصعيد الثقافي بفروعه الأربعة أضاف كثيرا للحياة الثقافية في جنوب مصر، لافتا إلى أنه يسهم في ضخ دماء جديدة بشرايين الإبداع في صعيد مصر عن طريق إقامة العديد من المهرجانات والأمسيات الشعرية.

وشهد الحضور وضيوف المهرجان افتتاح جناح إصدارات ومجلات دائرة الثقافة بالشارقة والذي يضم 20 ديوانا لشعراء مصر من الشباب.

وتتواصل فعاليات المهرجان بافتتاح النسخة الثانية من معرض الفنون التشكيلية "خيوط الظل" بمشاركة 25 من فناني كلية الفنون الجميلة بالأقصر، إضافة الى تنظيم جلسات نقدية عن تحولات القصيدة العربية، وأمسيات شعرية بمشاركة عدد من الشعراء المصريين.