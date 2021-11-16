فازت الصحافية كارولين حايك من صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية بجائزة ألبير لوندر الـ83، الأرقى للصحف الصادرة بالفرنسية، عن سلسلة تحقيقات حول لبنان.

يطغى على قائمة جائزة 2021 موضوع الظلم، "المادة الأولية للتحقيقات المرفوعة إلى هيئة التحكيم" والتي "تحولها الصحافة إلى غضب" وفقا لما أوضحت جمعية ألبير لوندر في بيان صحافي.

ونوهت الجمعية بـ"سلسلة مقالات ذات عناوين محمّلة بالإيحاءات تأخذ القارئ إلى نهاية الإنسانية"، ذاكرة "نزهة في أحياء بيروت المترهلة" أو "الأيام الأولى من بقية حياتهم" أو "فروا من الحرب في سوريا .. قضوا في انفجارات بيروت".

وأضاف المصدر ان الجائزة التي حازت عليها كارولين حايك، الصحافية اللبنانية الفرنسية التي انضمت إلى اسرة لوريان لوجور عام 2014، تكرم أيضًا الصحيفة اللبنانية الصادرة بالفرنسية والتي تم تأسيسها في عام 1924، مثنية على الصحيفة "المنفتحة على تحديات العالم والحريصة على شرح ما يحدث عند مفترق شارع الحمرا".