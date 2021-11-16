قال رئيس شركة الطائرات الروسية الموحدة، يوري سليوسار، إن مصنع "جاجارين" بمدينة (كومسومولسك) في شرق البلاد سيبدأ قريبا في إنتاج مقاتلات الجيل الخامس "سو- 75" (كش مات) الحديثة الخفيفة ذات المحرك الواحد.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، عن سليوسار قوله، على هامش معرض دبي للطيران، "إن نجاح الكشف الدولي عن "كش مات" في دبي ربما سيسرع عملية الإنتاج الصناعي للطائرة".

وأضاف أن مقاتلة "كش مات"، التي تعرض في دبي حاليا، من تصنيع شركة "سوخوي" وكُشف عنها لأول مرة في معرض "ماكس - 2021" الدولي للطيران والفضاء حيث اطلع عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 20 يوليو الماضي.

وأكد مصمموها آنذاك أن الطائرة ستقوم بأول رحلة جوية عام 2023، أما إنتاجها فسيتم على دفعات وتنطلق مبيعاتها اعتبارا من عام 2026، ومن المتوقع أن يبلغ حجم مبيعات الطائرة خلال 15 عاما 300 طائرة.

وقيّم رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية، سيرجي تشيميزوف، سعر المقاتلة "كش مات" بـ25 - 30 مليون دولار. وأوضح أن بعض قطع غيارها ستنقل من مقاتلتي"سو- 57 " و"سو-35" وذلك للتخفيض من سعرها.. وستخصص المقاتلة، قبل كل شيء، للتصدير إلى بلدان أخرى، بما فيها بلدان إفريقيا والهند وفيتنام. وهناك جهة حجزت طلبيتها لشراء الطائرة الروسية الحديثة والرخيصة.

يذكر أن مدى عمل المقاتلة بلغ 3 آلاف كم. وبمقدورها أن تتسارع حتى سرعة 2 ماخ ( نحو 2300 كلم/ساعة) وتحمل 7400 كجم من الحمولة القتالية.