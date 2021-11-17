تحت رعاية عميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان العنزي، نظمت عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة الأنشطة الثقافية والفنية بجامعة الكويت معرضا تعريفيا بالعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور المتحدث الرسمي بوزارة الصحة د.عبدالله السند، ومستشار العميد للإدارة ونظم المعلومات الأستاذ سليمان الكندري، وعميد كلية العلوم الحياتية د.أحمد اللافي، ومدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية جمال بوعركي، ومراقب الإدارة بالتكليف خلود اليعقوب في بهو كلية العلوم الحياتية ـ مدينة صباح السالم الجامعية.



بدوره، رحب عميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان نشمي العنزي بالدكتور عبدالله السند وبالجهات المشاركة في المعرض. وأشاد بدورهم في تقديم الخدمات والأنشطة المختلفة لطلبة جامعة الكويت، كما أثنى على دور إدارة الأنشطة الثقافية والفنية وجميع العاملين فيها في تقديم مختلف الأنشطة الطلابية والتطوعية للطلبة لاستثمار أوقاتهم بأنشطة مختلفة ومتنوعة، داعيا الطلبة الى حضور وزيارة المعرض والذي سيقام يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 نوفمبر 2021 في كلية العلوم الإدارية ـ مدينة صباح السالم الجامعية.



وجدير بالذكر أن هذا المعرض أقيم بتنظيم من إدارة الأنشطة الثقافية والفنية بقسميها الفني والثقافي، وبمشاركة كل من فريق التوعية الكويتي للطيور، مستشفى مبارك الكبير قسم التغذية وقسم الباطنية (وحدة السكر)، الصحة الوقائية، الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان)، شركة زين للاتصالات، عيادة 32 لطب الأسنان، فريق موطني التطوعي، شركة عصير تايم، مركز ظ الثقافي.



وفي الختام، كرم عميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان العنزي المتحدث باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند والجهات المشاركة.