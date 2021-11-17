سعيا منه لتشجيع العملاء على التوفير وإمكانية وضع خطط تمكنهم من القيام بعمليات توفير يومية بسيطة، أطلق بنك بوبيان تحديا جديدا لأول مرة على مستوى البنوك الكويتية تحت اسم «تحدي الفلس».



وفي هذا السياق، قال مدير تطوير المنتجات بإدارة الخدمات الرقمية في البنك عبدالعزيز الوزان، ان التحدي بسيط ويعتمد على قيام العميل من خلال تطبيق بوبيان بعمليات توفير يومية تبدأ من 10 فلوس وتتضاعف يوميا بحيث تخصم من حسابه ويتم تجميدها في الحساب نفسه ومع نهاية العام أي بعد 365 يوما فإن المبلغ الإجمالي المتجمع للعميل سيصل إلى نحو 668 دينارا.



وأضاف أنه في حال اختيار العميل لتحدي 15 فلسا فإن المبلغ سيصل إلى نحو 1002 دينار وفي حال اختيار تحدي 20 فلسا فإن المبلغ يصل إلى 1336 دينارا.



وأكد الوزان ان الهدف من التحدي هو تشجيع عملاء البنك على الادخار والتوفير انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية في توفير خدمات ومنتجات يمكن أن يكون لها دور في بناء شخصية العميل الاستهلاكية مع تسهيل إمكانية الحصول عليها من خلال خدمات البنك الرقمية.



وتابع بالقول: «يسعى بنك بوبيان دوما إلى طرح الحلول التي تمكن العملاء وتساعدهم على التوفير والادخار، لاسيما فئة الأطفال والشباب الذين يتطلب التعامل معهم طرح كل الحلول التي تسعدهم في بناء مستقبلهم وتخلق لهم شخصية إيجابية موفرة».



الحصول على الخدمة



وحول كيفية الحصول على خدمة «تحدي الفلس» الجديدة، أوضح الوزان ان إعلان المشاركة موجود من خلال الصفحة الرئيسية لتطبيق بوبيان، حيث يتم أولا عرض فئات التحدي التي يفضل العميل الاختيار منها بين 10 و15 و20 فلسا بعدها سيقوم التطبيق بإظهار عرض كامل يشرح كيفية عمل التحدي وإجمالي مبلغ التوفير الذي سيحصل عليه العميل بعد انتهاء فترة التحدي.



وأشار إلى أن التحدي يبدأ في اليوم التالي مباشرة بعد إتمام عملية الانضمام، وعلى مدار مدة المشاركة يمكن للمستخدم متابعة أدائه بصورة يومية بجانب المبالغ التي تم توفيرها بصورة تصاعدية، وذلك من خلال القسم الخاص بالتحدي في الصفحة الرئيسية لتطبيق بوبيان.



وأكد الوزان أن الاستمرار في تحدي الفلس ليس ضروريا ان يستمر حتى انتهاء الفترة المحددة، حيث يمكن للعميل الانسحاب من استكمال التحدي وإنهاؤه فورا عبر اختيار «إنهاء التحدي» بعدها يتم إرجاع كامل المبلغ الذي تم توفيره في حساب العميل.