يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم اليوم بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثامنة من البطولة، فيلعب حامل اللقب الكويت (14 نقطة) مع برقان (8 نقاط) في الـ 5.30 مساء وفي المباراة الثانية يلتقي العربي (4 نقاط) مع الفحيحيل (5 نقاط) في الـ 7.30.



ويتطلع برقان للعودة إلى جادة الانتصارات رغم صعوبة المواجهة أمام الأبيض، ويتسلح جهازه الفني بقيادة المدرب سعيد حجازي والمدرب الوطني خالد ملحم بمجموعة من اللاعبين المميزين منهم حسين الكندري، ومحمد العنزي، وحمد الصقر، والمحترف البحريني علي ميرزا، والمحترف الصربي فوك لافوتش، وفواز عبدالهادي، وأحمد المزعل، وخالد الغربللي وحسن الهاجري.



على الجهة الأخرى، يدخل الكويت المباراة بثقة كبيرة بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي ويعتمد على المحترفين القطري فرانكيس والكوبي آنخيل هيرنالديز الى جانب عبدالله الغربللي، وصالح الموسوي، وعبدالعزيز الدوسري، وعبدالله الخميس، وحسن صفر، وعبدالرحمن البالول، وعبدالعزيز الشمري، ونواف الشمري.



على جانب آخر، تستمر منافسات دوري الدرجة الأولى على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد بالدعية، حيث تقام مباراتان اليوم ضمن الجولة الثامنة، ففي الأولى يواجه اليرموك متصدر الترتيب العام (14 نقطة) الساحل متذيل الترتيب (بلا نقاط) في الـ 5.30 مساء، وفي المباراة الثانية يلتقي الشباب (نقطتين) مع خيطان (8 نقاط) في الـ 7.30.



إلى ذلك، فاز الحكمان هاني أبل وعبدالرحمن الملا بجائزة المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد، والتي تقدم لأفضل طاقم تحكيمي.