مبارك الخالدي



تغلب منتخبنا الوطني للشباب على فريق نادي الشباب 3-0 في مباراة ودية جمعتهما مساء أول من امس على ستاد نادي الشباب بمنطقة الأحمدي، وسجل للأزرق فهد العازمي (هدفين) ومعاذ العنزي.



وجاءت التجربة مفيدة للمنتخب في ختام تحضيراته قبل السفر غدا إلى مدينة البصرة للمشاركة في بطولة غرب آسيا، حيث يلعب الأزرق ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات العراق والبحرين وفلسطين واليمن.



ومن المقرر أن يكشف الجهاز الفني اليوم عن قائمة المنتخب المغادرة الى العراق، وذلك بعد ظهور نتائج فحوصات الـ PCR. الجدير بالذكر أن بعثة المنتخب تغادر البلاد بعد غد الخميس عن طريق البر.