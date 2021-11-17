عبدالعزيز جاسم



بدأت صفوف الفريق الأول لكرة القدم ينادي كاظمة تكتمل بصورة جيدة قبل أن يفتتح مبارياته في انطلاق دوري stc الممتاز الجمعة المقبل أمام الفحيحيل، حيث اطمأن الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي داركو نسيتروفيتش على سلامة مهاجمه شبيب الخالدي بعد مشاركته في المباراة الودية أمام خيطان، فيما عاد لاعب الوسط الجناح عمر الحبيتر إلى التدريبات بشكل طبيعي وبذلك يكون البرتقالي استعاد لاعبين مهمين قبل انطلاق الدوري.



ويسعى الجهاز الطبي في النادي إلى تجهيز كل من المهاجم طلال العجمي الوافد الجديد بصفقة انتقال حر بعدما تعرض لإصابة في العضلة الضامة حرمته من التدريبات لما يقارب الشهر ويحتاج لشهر آخر للعلاج، فيما يحتاج المدافع علي عتيق لفترة لا تقل عن أسبوعين من أجل التعافي من العملية الجراحية في بطنه وقد تطول فترة غيابه.