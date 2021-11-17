بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الروسي سيرغي شويغو تطورات الأوضاع في سورية. وقالت وزارة الدفاع التركية إن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الوزيرين تناول القضايا الأمنية والدفاعية الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سورية. وتشير تقارير إلى ان البحث دار حول التصعيد الروسي في ادلب وغربي حلب في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. كما ناقش الاتصال أيضا موضوع انطلاق العمليات العسكرية التركية المتوقعة ضد قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يسيطر عليها الأكراد. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد قبل أيام، أن بلاده ستفعل ما يلزم لمكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني «بي كا كا» والتنظيمات الكردية السورية المسلحة التي تعتبرها أنقرة امتدادا لـ«العمال الكردستاني» وتصنفه «إرهابيا».



وأضاف أردوغان، ان العملية العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية ستتم عندما يجب القيام بها، مؤكدا أنه لا يمكن التراجع عن ذلك.