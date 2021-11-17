وجه النائب مهند الساير سؤالا مشتركا إلى 9 وزراء بشأن الخطط التشغيلية السنوية المعدة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.



والوزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنميــــــة المجتمعية د.مشعان العتيبي ووزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس والجهات التابعة للوزراء.



ونص السؤال على ما يلي:



يرجى تزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية عن الخطط التشغيلية السنوية التي أعدت لتنفيذ ما جاء ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات 2020/2021 ـ 2023/2024.



2 ـ صورة ضوئية عن التقرير الختامي للخطة التشغيلية للسنة الأولى 2020/2021 ضمن برنامج عمل الحكومة، وصورة ضوئية عن التقارير الدورية للخطط التشغيلية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات 2020/2021 ـ 2023/2024، منذ بدء العمل بها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3 ـ كشف بالمشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية، ونسبة الإنجاز لكل مشروع، مع إفادتي بالمعوقات إن وجدت.