عبدالعزيز الفضلي



أعلنت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية رجاء بوعركي عن البدء في استقبال طلبات المتظلمين من مكافآت الأعمال الممتازة من يوم الاثنين 15 نوفمبر ولمدة 60 يوما، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، حيث يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من العمل في بحث «الأعمال الممتازة» للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2020/2021، بفتح المجال للاستعلام عن مدى الاستحقاق.



وأهابت بوعركي بالراغبين في تقديم التظلم من عدم نزول الأعمال الممتازة أو الفروق المالية إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية فقط، مؤكدة عدم استقبال أي طلبات للتظلم إلا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وفقا للقرار الوزاري 39 الصادر بتاريخ 1/8/2021 وخلال فترة التظلمات المقررة بداية من الاثنين 15 نوفمبر ولمدة 60 يوما بما فيها الجمع والعطلات الرسمية على أن تنتهي فترة التظلمات بتاريخ 13 يناير 2022.



وذكرت أن القطاع الإداري حريص على بحث التظلمات أولا بأول ليتسنى مخاطبة القطاع المالي بالمستحقين منهم تمهيدا لصرف مستحقاتهم دون تأخير.