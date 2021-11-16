أظهرت أحدث دراسة لفيديكس التي نُشرت بعنوان "المستقبل الآن" التي تنظر إلى سلوكيات المستهلكين، إلى أن العديد من المستهلكين قد أصبحوا أكثر تقبلاً لفكرة التسوق عبر الإنترنت خلال أزمة كوفيد-19، حيث أشار 50% من الأفراد التي شملتهم الدراسة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عام في الإمارات العربية المتحدة، إلى أنهم يتصفحون الإنترنت ومن ثم يقومون بالتسوق لأغلب مشترياتهم، في ظل هذا الواقع والوتيرة المتنامية للتسوق عبر الإنترنت[1]، ومع اقتراب موسم الأعياد يأتي الحل المثالي في التسوق إلكترونيًا وشحن الهدايا في وقت مبكر خلال هذه الفترة.

وفي هذا الإطار، يسلط صالح منصور، مدير عمليات فيديكس إكسبريس الشرق الأوسط الضوء على أهم ثلاثة أسباب تجعل من التسوق قبل فترة الأعياد أولوية وأمر ضروري:

السبب الأول: تسوق لشراء هدايا فريدة ومميزة من الشركات الصغيرة

تقدم العديد من الشركات الصغيرة منتجات وهدايا تحمل طابعاً فريد ومميز كونها شهدت مشاركة ملّاك الشركة شخصيًا في تصميمها أو صنعها. وباعتبار أن المستهلكين يبحثون دائمًا عن هدايا مميزة لأحبائهم يأتي الحل المثالي عبر التسوق إلكترونيًا من الشركات الصغيرة في وقت مبكر وقبل بدء الزحمة على الطلب في فترة الأعياد.

السبب الثاني: تسوق قبل نفاذ الكمية

يرتفع الطلب في كل عام على لعبة أو هدية أو منتج شهير ويصبح شراؤها حاجة ملحة وضرورية، وغالباً ما ينفذ لون أو حجم معين من الملابس بسرعة كبيرة، وفي حال تأخرت في التسوق قد تفوتك فرصة امتلاك هذه الهدية أو القطعة. يظهر مؤشر يورومونيتور أن الملابس والأحذية استحوذت في العام 2020 على أعلى حصة في سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة[2]. لذا باشر في التسوق الإلكتروني واشحن هداياك مبكرًا، قبل أن يبلغ الطلب على المنتجات الشائعة ذروته خلال الأعياد.

السبب الثالث: اشحن هداياك مبكرًا لتصل وتسلَّم في الوقت المحدد

تستقطب الأعياد والعروضات التي تقدم في تلك الفترة شريحة كبيرة من المتسوقين، حيث يتهافتون إلى شراء حاجياتهم عبر الإنترنت، مما يقلص من فرصك تدريجيًا في العثور على ما تريده. وأشارت أدوبي أنالاتيكس أنه من المرجح أن تبلغ مبيعات التجارة الإلكترونية 910 مليار دولار خلال الأعياد العالمية في العام 2021[3]. مما يعني أن بعض الكميات المعروضة عبر الإنترنت ستؤول بالنفاذ بسرعة فائقة. وبهدف التأكد من أن العائلة والأصدقاء يتلقون هداياهم في الوقت المحدد وليس بعد الأعياد، من الأفضل أن تباشر بالتسوق الإلكتروني وأن تشحن حاجياتك مبكرًا قبل موسم الأعياد.

وقدم صالح أيضًا سببًا أخيرًا للمتسوقين بهدف تحفيزهم على التسوق والشحن المبكر:

سبب إضافي: استبق الأعياد وتلمس الشعور المثير الذي تبعثه في نفوسنا

لا شك أن تقديم واستلام الهدايا يشعر الناس بالسعادة ويثير في نفوسهم البهجة. التسوق وشحن هدايا الأعياد مبكرًا، سيجعل من أحبائك من أكثر الناس تحمسًا لموسم الأعياد القادم، وسيتذكرونك بالشخص الذي بادر ببدء الاحتفالات!





[1] https://gulfbusiness.com/how-e-commerce-in-the-gcc-has-taken-flight/

[2] https://gulfbusiness.com/uae-retail-e-commerce-market-reaches-3-9bn-in-2020/

[3] https://www.inc.com/anna-meyer/holiday-shopping-2021-e-commerce-adobe.html#:~:text=Holiday%20e%2Dcommerce%20sales%20are,year%2Dover%2Dyear%20increase