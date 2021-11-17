بشرى شعبان



كشفت مصـــادر خاصة لـ «الأنباء» عن إطلاق الهيئة العامة للقوى العاملة مبادرة تسجيل الراغبين إلكترونيا في المشاركة بالبرنامج التدريبي بشركات القطاع الخاص لموسم الربيع 2022. وأشارت المصادر الى ان تنفيذ مشروع تدريب الطلبة سيكون خلال الفترة من 11/1/2022 إلى 10/2/2022، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة المتدربين، مبينة ان من ضمن شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي للطلبة الكويتيين أن يكون مسجلا في إحدى المراحل التعليمية التالية:



٭ طلبة المرحلتين الثالثة والرابعة بالتعليم الجامعي.



٭ طلبة المرحلة الثانية في الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز فيها مدة الدراسة عن عامين دراسيين.



٭ طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية.



وألا يكون مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وان يكون متفرغا للمشاركة في أوقات البرنامج التدريبي صباحا أو مساء بمعدل 4 ساعات يوميا وأن يكون قد اجتاز أكثر من نصف المقررات المطلوبة (الدبلوم والجامعة).