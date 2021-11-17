قال وزير الصحة اليمني د.قاسم بحيبح ان الشعب اليمني يكن للكويت أميرا وحكومة وشعبا عميق التقدير والاحترام على دعمهم الانساني السخي له في مختلف المجالات.



جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير بحيبح أول من أمس خلال توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية لتدشين العمل في حزمة مشاريع لدعم القطاع الصحي في تسع محافظات يمنية بدعم من جمعية إحياء التراث الإسلامي وصندوق إعانة المرضى بالكويت وتنفيذ جمعية الحكمة اليمانية.



وأكد الوزير بحيبح أن الكويت تقدم دعما سخيا ومؤثرا للشعب اليمني وخصوصا في الجانب الصحي من خلال مساهمات نوعية مهمة.