بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولشعب جنوب أفريقيا بوفاة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الأسبق فريدريك دي كليرك، راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الأسبق فريدريك دي كليرك، متمنيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.