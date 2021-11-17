استقبل وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر العلي في مكتبه بمقر وزارة الداخلية المخترع أحمد يونس عبدالله.



وأشاد العلي بجهود الشباب في جميع الأنشطة التي يقومون بها، مؤكدا دعم وزارة الداخلية لشباب الكويت المخترعين والمبدعين الذين يثبتون يوما بعد يوم قدرتهم على تحقيق الانجازات في مختلف المجالات.



وخلال اللقاء، عرض المخترع أحمد يونس عبدالله على الوزير اختراع «الخطوط الأرضية عالية الوضوح وقليلة الصيانة» وشاهد نموذجا اوليا للاختراع تم تنفيذه بأحد طرق المدينة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ورحب الوزير العلي بمشروع الاختراع، ووجه بدراسة المواصفات الفنية له.



من جانبه، أعرب المخترع أحمد يونس عبدالله عن شكره وتقديره لوزير الداخلية والدفاع بالإنابة على حسن الاستقبال، ودعمه لكل الجهود التي يقوم بها الشباب الكويتي، مثمنا ما يقوم به منتسبو المؤسسة الامنية من جهود كبيرة في حفظ الامن والامان في البلاد.



وعلى صعيد آخر، استقبل العلي فريق مدينة الاندلس الصحية صديقة البيئة والتنمية المستدامة متعب خلف الفجي مختار منطقة الاندلس، ود.فاطمة سالم شارع الثلاب رئيسة جمعية دعم المخترعين والابتكار وفؤاد الجمعة (مستشار الفريق)، وسالم عبدالله هلال الحميدي (مستشار) والمخترع أحمد يونس عبدالله.



وأشاد وزير الداخلية بجهود الفريق للوصول الى معايير المدن صديقة البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدا على دعم وزارة الداخلية لكل الجهود التطوعية في خدمة قضايا المجتمع، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أعرب فريق مدينة الاندلس الصحية صديقة البيئة والتنمية المستدامة عن شكره وتقديره لوزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة على حسن الاستقبال، مثمنين دور وزارة الداخلية في ازالة العقبات امام مؤسسات المجتمع المدني، حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.