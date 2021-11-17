أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الايطالي بييرو فاسينو أهمية دور الكويت المحوري في وحدة مجلس التعاون واستقرار المنطقة عبر الحوار والعمل السياسي. وذكرت سفارتنا في إيطاليا في بـــيان لـ «كونا» ان ذلك جاء خلال اجتماع السفير الشيخ عزام الصباح مع الرئيس فاسينو بمقر مجلس النواب في اطار التواصل الديبلوماسي مع المؤسسات الايطالية بحثا خلاله التطورات الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقال البيان ان رئيس اللجنة البرلمانية ثمن في هذا السياق جهود الكويت النشطة ودورها الفاعل لمعالجة الخلافات والأزمات الاقليمية بفضل سياستها المتوازنة التي تحظى بتقدير الأطراف وكذلك حضورها الدولي النشط في مواجهة الملفات العالمية. وشدد الرئيس فاسينو على أهمية تبادل الزيارات البرلمانية وعلاقات التعاون والشراكة الايطالية ـ الكويتية في دعم السلم وخاصة على الصعيد الانساني والتنموي.



من ناحيته، أثنى الشيخ عزام الصباح على مواقف إيطاليا الإيجابية تجاه الكويت، مشيدا بمستوى التفاهم والتعاون على نفس النهج في دعم الاستقرار والسلام العالمي وحل الخلافات عبر الحوار والعمل السياسي والاستجابة للتحديات والاستحقاقات الدولية.