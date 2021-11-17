وقعت منصة «فو» أول منصة شبابية متكاملة في الكويت لاحتضان المواهب الشابة مذكرة تفاهم مع الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم المشاريع رواد الأعمال من خلال منصة رقمية موحدة تعرض الأعمال والمنتجات والخدمات والأفكار الكويتية في جميع الأسواق.



ووقع المذكرة كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد عبدالله العنجري ورئيس مجلس إدارة منصة «فو» الشيخة عهود سالم العلي والتي تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين لتعزيز الأهداف المشتركة في دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، والتنويع الاقتصادي في البلاد، وإيصال هذه الشركات الكويتية إلى الأسواق العالمية.



وصرحت الشيخة عهود سالم العلي بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تضررت بشكل كبير خلال فترة جائحة كورونا ومع تعافي البلاد من التداعيات الاقتصادية للوباء، تحتاج هذه الشركات إلى خطط جديدة ومبتكرة للعودة إلى السوق والتعافي من فترة كورونا والإغلاق التي ترافق مع هذه المرحلة وعدم استقرار السوق. وبالتالي علينا دعم هذه الشركات ومساعدتها على التوسع ودخول أسواق عربية جديدة دون تكاليف إضافية.



وقالت إن مذكرة التفاهم تضع تصورا لسلسلة من الأنشطة والمشاريع التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت للتعافي بطريقة استراتيجية وعملية. ومن بين هذه المشاريع إطلاق منصة رقمية موحدة عالية التقنية تجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت وتروج لها في الأسواق العالمية.



من جهته، شدد محمد العنجري على أهمية الإسراع في تطوير خطة تعاف اقتصادية سريعة، وقال: «نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أصبح دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حاجة أساسية للنهوض الاقتصادي. يجب توفير برامج تحفيزية تساعد هذه الشركات وتوفر لها فرص لتتمكن من الانفتاح على أسواق عربية وعالمية أخرى لتتمكن من النهوض مجددا. وأضاف: نحن فخورون بشراكتنا مع منصة فو لأننا على يقين أننا سنحقق هذا التوسع وسنتمكن من فتح فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت ومساعدتها على التعافي والنمو والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء».