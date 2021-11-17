

الدوحة - فريد عبدالباقي



شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افتتاح بطولة العالم للبادل (قطر 2021) التي يستضيفها الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة، على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، حيث تابع جانبا من المباراة التي جمعت المنتخب القطري مع نظيره البلجيكي التي انتهت بفوز بلجيكا 3-0.



وتشهد البطولة مشاركة 320 لاعبا من 16 دولة يخوضون المنافسات في 10 ملاعب تم تجهيزها لاستضافة الحدث الرياضي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.



هذا، وأغلق المدرب الإسباني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم فيليكس سانشيز ملف التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، بكل الإيجابيات والسلبيات التي شهدتها التصفيات طيلة 10 جولات، وبدأ التركيز على المشاركة المقبلة في كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة بنهاية الشهر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.



ودخل منتخب قطر لكرة القدم في معسكر مغلق في إسبانيا لمدة 10 أيام، عقب نهاية مباراته مع أذربيجان بالعاصمة باكو والتي انتهت 2-2، في ختام مباريات المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات صربيا والبرتغال ولوكسمبورغ وإيرلندا بالإضافة إلى قطر وأذربيجان.



وحرص الجهاز الفني لمنتخب قطر على اصطحاب 28 لاعبا في معسكر إسبانيا الحالي، استعدادا لمباراته القادمة أمام منتخب البحرين في افتتاحية كأس العرب المقررة في الـ 7:30 مساء 30 الجاري على ستاد البيت أحد ملاعب مونديال قطر 2022 والذي سيشهد تدشينه في افتتاحية كأس العرب.