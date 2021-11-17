القاهرة - خديجة حمودة



شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي «ذو مستويين» (بشير 22)، الذي يجريه أحد التشكيلات المدرعة بالجيش الثاني الميداني، والذي استمر لعدة أيام، حيث يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.



وأكد قائد الجيش الثاني الميداني - في كلمة - على الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لجميع الوحدات والتشكيلات، لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار.



بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، التي تضمنت عرض تقارير والقرارات.



وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط للتأكد من تفهمهم مهامهم ومدى استيعابهم الكامل لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام باحترافية عالية. وقد أعقب ذلك إجراءات تنسيق التعاون لكل عناصر تشكيل العملية.



وظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل العملية.



وقد نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثاني الميداني، مشيدا بدورهم البطولي في عودة الحياة لطبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء لينعم أهلها بالأمن والاستقرار.



وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس، مشيدا بالجهد الذي يبذلونه من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته.



حضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة.