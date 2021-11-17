ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم ـ بدر السهيل



قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بتخفيض ساعات العمل اليومي للموظفين بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستحقــات الموظفيــن أو الخفض من أجورهم وترقياتهم، وفتح خيار العمل بنظام الدوام الجزئي وفقا لحاجة العمل وبناء على طلب من الموظف وبموافقة الجهة الحكومية.



وأشار إلى أن هناك توجها عالميا لتجربة خفض ساعات العمل أو خفض أسبوع العمل لـ 4 أيام.

وأمس، أعلن النائب د.صالح المطيري أن 10 نواب أعدوا طلبا لاستعجال مناقشة قانون «المسيء».



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