بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن الاستمرار بالتوسع في خدمات الـ «اونلاين» التي تقدمها عبر موقعها الالكتروني حفاظا على سرية المعلومات الخاصة بذوي الإعاقة، حيث تم اطلاق خدمة الاستعلام الصوتي من خلال ارسال رمز التحقق «OTP» على الرقم المسجل لدى الهيئة بما يتيح لذوي الإعاقة والمكلف بالرعاية إنجاز أغلب معاملاتهم دون مراجعة مقر وأفرع الهيئة.



وأضافت الهيئة في بيان لها ان الخدمات الجديدة تشمل: خدمات تعليمية وتأهيلية، الاستفسار عن القرار التعليمي خدمات طبية ونفسية، الاستفسار عن المكلف بالرعاية، الاستعلام عن الإسكان والمرافق العامة، الاستفسار عن المخصصات المالية، الاستعلام عن الأجهزة التعويضية، الاستعلام عن ملف الاعاقة.



أما لغير المسجلين لدى الهيئة فيمكنهم معرفة عناوين أفرع الهيئة، التحدث لموظفي الخدمة للاستفسار عن خدمات الهيئة من خلال الرقم 1811123 وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين دون تكبدهم عناء المراجعة، اختصارا للوقت والجهد المبذولين في سبيل ذلك وتماشيا مع عجلة التطور والتنمية المستدامة والتطور الرقمي في مجال الخدمات الالكترونية عن بعد.