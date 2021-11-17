أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو أنّ الحشود الغفيرة التي اعتادت أن تشارك سنوياً في احتفالات عيد رأس السنة في "تايمز سكوير" ستتمكّن من العودة إلى الساحة الشهيرة للاحتفال بحلول العام الجديد بعدما منعتها جائحة كوفيد-19 من ذلك في نهاية العام الماضي.

وقال رئيس البلدية الديموقراطي إنّ "مئات آلاف الأشخاص سيأتون للاحتفال، وسنتمكّن أخيراً من الالتقاء مجدّداً. سيكون الأمر رائعاً".

لكنّ دي بلازيو أوضح أنّه سيتعيّن على كلّ من يرغب بالمشاركة في هذه الاحتفالات التي ستنطلق مساء 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل أن يُبرز "دليلاً على تلقّيه لقاحاً" مضاداً لكوفيد-19 لكي يُسمح له بدخول الساحة.

وأضاف أنّ الاستثناء الوحيد من شرط شهادة التطعيم سيكون للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن خمسة أعوام وللأشخاص الذين يحول سبب طبّي دون تلقّيهم اللّقاح، مشيراً إلى أنّه سيتعيّن على هؤلاء إبراز نتيجة اختبار سلبية لكوفيد-19 لا تزيد مدّتها عن 72 ساعة.

واحتفالات رأس السنة في تايمز سكوير تقليد تتّبعه العاصمة الثقافية والسياحية والمالية للولايات المتّحدة منذ مطلع القرن العشرين. وهذه الاحتفالات التي تبثّ وقائعها قنوات التلفزة المحلية تتميّز بعروض راقصة وغنائية وموسيقية يتوّجها عرض ألعاب نارية ضخم تجوب صوره العالم أجمع.