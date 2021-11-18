الدوحة - فريد عبدالباقي



تستضيف الدوحة سحب قرعة الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، المقرر لها يوم 18 ديسمبر المقبل على هامش نهائي كأس العرب التي ستقام في الدوحة أيضا. يذكر أن 10 منتخبات أفريقية تأهلت إلى الدور الحاسم وهي: مصر والجزائر والمغرب وتونس والسنغال والكاميرون ومالي وغانا ونيجيريا والكونغو الديموقراطية، تتنافس تلك المنتخبات للظفر بـ 5 بطاقات مؤهلة إلى قطر 2022. ومن المقرر أن تقام 5 مباريات بناء على قرعة بين المتأهلين، بنظام مباراة ذهاب وإياب، لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة خلال شهر مارس 2022 أثناء فترة التوقف الدولي المقبلة. سيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى قسمين، بناء على ترتيب كل منتخب في التصنيف الشهري للمنتخبات الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وفقا للتصنيف الحالي لـ «فيفا»، توجد منتخبات الجزائر وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا في المستوى الأول، في حين يوجد المنتخب المصري في المستوى الثاني إلى جانب غانا ومالي والكونغو الديموقراطية والكاميرون. هذا، وتوصلت إدارة نادي الدحيل، إلى اتفاق شفوي مع وكيل أعمال المحترف المغربي لنادي الزمالك أشرف بن شرقي لانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق ليكون بديلا للمحترف التونسي فرجاني ساسي، حيث منحت إدارة النادي الضوء الأخضر لرحيله عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، والبحث عن عقد احتراف آخر، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، في الاستغناء عن ساسي لتواضع مستواه منذ انضمامه لصفوف الفريق مطلع الموسم الحالي قادما من الزمالك.