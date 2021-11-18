القاهرة - سامي عبدالفتاح



أعرب المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش، عن سعادته بالفوز الذي حققه على الغابون في ختام دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، مشيرا إلى أن الفوز له عدة مكاسب منها الخروج دون هزيمة وأيضا مشاركة اللاعبين الجدد واكتساب الخبرات، مؤكدا أننا جاهزون للمرحلة المقبلة.



وقال كيروش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «المنتخب استحق الفوز، لعبنا مباراة جيدة كنا الأفضل معظم المباراة، هناك العديد من الإيجابيات مثل تصدرنا المجموعة برصيد 14 نقطة، لعبنا 3 مباريات وتعادلنا مباراة واحدة، ودفعنا بلاعبين جدد من المنتخب مثل مروان حمدي وأحمد ياسين وأحمد ياسر ريان»، مضيفا: «نجهز للفترة المقبلة للمنتخب من بطولة كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية ونعمل على وضع خطط لذلك». وتابع: «من الصعب الوصول لأفضل توليفة في فترة قليلة، وسيتم الاستعانة بأكثر من لاعب في الفترة المقبلة وأطالب المدربين في الأندية بمساعدة اللاعبين الدوليين». كما تطرق كيروش إلى مشاركة محمد صلاح مع المنتخب قائلا: «الكل ينتظر صلاح ومشاركته في المباريات ولكننا منتخب جماعي وكرة القدم لعبة جماعية». ومع طي صفحة المنتخب المصري مؤقتا، وعودة اللاعبين الدوليين إلى أنديتهم، تفتح اليوم صفحة جديدة للدوري، الذي يستأنف منافساته بمباريات الجولة الرابعة بـ 4 لقاءات، تبدأ بلقاء فاركو مع مصر المقاصة في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت، وفي السادسة والنصف يلعب الشرقية للدخان مع فيوتشر، ثم في التاسعة مساء، يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الجونة، وفي نفس التوقيت يستضيف سيراميكا فريق البنك الأهلي.