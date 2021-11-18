أوصت لجنة محافظة مبارك الكبير خلال اجتماعها امس برئاسة عبدالوهاب بورسلي بالموافقة على اقتراح د.علي بن ساير استحداث مركز صحي بمنطقة القصور لخدمة الأهالي.



وقال بورسلي ان اللجنة وافقت طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة مبارك الكبير قطعة 2، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون تحويل مواقف السيارات السطحية التابعة للسوق المركزي رقم 1 إلى مواقف سيارات متعدد الأدوار بمنطقة صباح السالم، إضافة الى الموافقة على طلب الهيئة العامة للبيئة إنشاء حواجز صخرية واسمنتية لحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة شاطئ جسر صباح السالم - منطقة المسيلة قطعة 7. وأضاف ان اللجنة أحالت طلب سكان منطقة المسيلة قطعة 6 شارع 31 تخصيص الشواطئ العامة الواقعة ضمن حدود القطعة للعوائل فقط الى الجهاز التنفيذي للدراسة، كما تمت إحالة طلب صاحب العلاقة بشأن مبادرة لإنشاء حديقة عامة بمنطقة المسيلة السكنية وإحالة طلب ترخيص المسجد الواقع في منطقة المسایل قطعة الى الجهاز التنفيذي للدراسة.