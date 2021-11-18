أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بحملة تنظيف بمنطقة غرب عبدالله المبارك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الفروانية سعد الخرينج أن الإدارة تولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة بشكل عام من خلال تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع كل المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام بالمناطق، مشيرا إلى ان الحملة التي تم تنفيذها بمنطقة غرب عبدالله المبارك قد أسفرت عن رفع ونقل حمولة 703م3 من المخلفات.



وقال ان مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.