أعلنت الشرطة البريطانية امس أن الرجل الذي يشتبه بأنه نفذ عملية تفجير الأحد الماضي في سيارة أجرة في ليفربول في شمال انجلترا، أعد للهجوم منذ 7 أشهر «على الأقل».



ونقلت وكالة «بي ايه» ميديا البريطانية عن روس جاكسون، نائب كبير مسؤولي الشرطة القول إن عماد السويلمين، العراقي المولد، استأجر سكنا في ليفربول منذ 7 أشهر، وبدأ في شراء مكونات لتصنيع قنبلة «على الأقل» منذ ذلك الوقت.



وقال جاكسون في بيان: «صورة معقدة بدأت تتشكل بشأن شراء مكونات عبوة ناسفة، نحن نعلم أن السويلمين قام بتأجير سكن منذ أبريل الماضي، ونعتقد أنه قام بشراء هذه المكونات منذ هذا الوقت على الأقل».



وأضاف: «لقد توصلنا لقريب لسويلمين، وهو من أخبرنا أنه ولد في العراق».



كما لفت إلى أن السويلمين، وهو طالب لجوء، كان يعاني من فترات من المرض العقلي وهو ما «سيشكل جزءا من التحقيق، وسوف يستغرق وقتا لفهمه بصورة كاملة».



وكان السويلمين (البالغ 32 عاما)، راكبا في سيارة أجرة وقتل نتيجة انفجار وقع أمام مستشفى للنساء، في وقت كانت بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب في مناسبة «أحد الذكرى»، وأصيب السائق بجروح طفيفة.



وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن عماد السويلمين هو طالب لجوء لم يكن معروفا بالنسبة لأجهزة الاستخبارات. وقد وصل إلى بريطانيا منذ سنوات عدة واعتنق الدين المسيحي.



وصنفت الشرطة هذا الهجوم على انه «إرهابي»، رغم أنه لم يتم تحديد أي دوافع أيديولوجية حتى الآن، بحسب وسائل إعلام بريطانية.