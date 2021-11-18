وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال في مقدمته: قد أصدرت د.رنا الفارس خلال توليها وزارة الدولة لشؤون الإسكان عام 2020م قرارات بإنهاء عقود بعض الوافدين ممن تجاوزوا سن الـ60 عاما فأعلى.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من قرارات إنهاء الخدمات الخاصة بالوافدين خلال الفترة من 2019م حتى تاريخه.



2- صورة ضوئية من قرارات تعيين الوافدين بالوزارة خلال الفترة من 2019م حتى تاريخه، مع بيان المؤهل والوظيفة المعين عليها، وقيمة الراتب الشهري.



3- مدى صحة إعادة تعيين وافد قد سبق انهاء خدماته بمسمى وظيفي (كبير اختصاصيين) مما يزيد عمره على الـ 70 عاما مرة أخرى وبراتب مواز لراتبه السابق البالغ الفا وسبعمائة دينار؟ وكم تسلم هذا الموظف من حوافز ومكافآت منذ إعادة تعيين حتى تاريخه.



4- يرجى تزويدي بالمكاتبات مع ديوان الخدمة المدنية والردود بشأن طلب اعادة تعيين وافدين سبق انهاء التعاقد معهم أو التعاقد مع وافدين جدد بالتعيين المباشر أو بالنقل من وزارات ومؤسسات وهيئات أخرى، أو من خلال الندب او التكليف سواء براتب أو بمكافأة.