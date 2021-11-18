قام وكيل وزارة الخارجية الهندية سانجاي بهاتاشاريا، خلال تواجده في الكويت، بزيارة مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات برفقة سفير الهند لدى الكويت سيبي جورج، حيث التقيا بالمؤسس والرئيس التنفيذي للمركز عبدالعزيز العنجري ونائبه يوسف الغصين، بالإضافة إلى عدد محدود من المدعوين الذين ناقشوا في جلسة خاصة موضوعات محلية وأخرى جيوسياسية وفقا لقاعدة «تشاتم هاوس».



وركزت المناقشات على التطورات الحالية محليا بعدة أصعدة بالإضافة إلى عرض وتقييم مقومات التكامل والتقارب بين الهند والكويت من وجهات نظر مختلفة.



واستعرض وكيل وزارة الخارجية الهندية بهاتاشاريا التحديات والفرص الممكنة للمنطقة العربية بشكل عام والخليج بشكل خاص في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة، كما أكد على وجود آفاق واسعة لمزيد من التعاون بين الهند والكويت في المستقبل، والتي ترتكز بشكل أساسي على العلاقات العميقة المتجذرة بين البلدين.



وقال بهاتاشاريا «من الضروري العمل على إنشاء مزيد من جسور التواصل والترابط المتبادل بين البلدين لنشكل دعامة لنجاح المساعي المستقبلية من أجل شراكة مستقرة وآمنة».



وأضاف «يسعدنا زيارة مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات لبحث آليات العمل المشترك لتعزيز العلاقات بين بلدينا، وكلنا ثقة بمهنية المركز وجدية القائمين عليه».



من جهته، أعرب العنجري عن عميق تقديره لهذا اللقاء، وقال «تشرفنا باستقبال ضيف الكويت سانجاي بهاتاشاريا، وأود أن أعرب عن سعادتي بلقائه وتقديري لاهتمامه بمركزنا، كما اشكره على ابدائه الرغبة بأن نكون طرفا داعما لتحقيق المزيد من الأهداف المشتركة التي يسعى كلا البلدين إلى تحقيقها».



وأضاف العنجري «سنعمل لترشيح وانتقاء مجموعة من الأشخاص من اصحاب القدرة والكفاءة من الذين يؤمنون بمبادئ التعاون المتبادل، لتشكيل فريق فني مختص يرسم ملامح مؤسسية لتعاون مستقبلي قادم مع الهند بما يخص منطقتنا، يكون ذو ديمومة وبما يتماشى مع الرغبة بالتنمية المستدامة في ظل التحولات التي تطرأ على المنطقة».



وثمن السفير الهندي سيبي جورج التبادل الصريح لوجهات النظر خلال الحلقة النقاشية الخاصة وما تم فيها من تفاهم متبادل لاهداف المرحلة القادمة مع مركز ريكونسنس، حيث اتفق الطرفان على مواصلة العمل والتنسيق لتعزيز التعاون المشترك.