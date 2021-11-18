حظيت أغنية المطربة أنغام "هتشتاقوا" التي طرحتها على قناتها الرسمية على يوتيوببمشاهدة وتفاعل من المتابعين.

وحققت الأغنية نسبة مشاهدة بلغت 277 ألفا بعد يوم من طرحها، ووصف مغردون أنغام بأنها "صوت مصر " و"أسطورة الغناء" واعتبروا "هتشتاقوا" أفضل وأحلى الاغاني التي استمعوها في الفترة الأخيرة.

وقال حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "أنغام استطاعت بأغنية singel علي يوتيوب أن تخطف الأضواء والقلوب والعقول عن حفلات ومهرجانات كانت مقامة في نفس ذات اللحظة ، مما يدل أن لدينا صوتا مصريا إذا غنى انصت الجميع له وشد الانتباه ،ياسادة نحن لدينا انغام مطربة مصر الأولى بل هي صوت مصر".

وأعاد مغردون نشر كلمات الأغنية عبر حسباتهم مثل "هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا .. مفيش غيركوا اللي جرحنا" ، "هتحتاروا.. تعيشوا الليل و أفكاره .. و تسهروا زينا ليالي .. .وهتحسوا اللي بنحسه ... و عمركوا راح يضيع نصه... وكل حبيب بيستعمل في وقت الرد اخلاقه".

وقالوا إن "هذه الكلمات لا يستطيع أحدا أن يطلعها بالاحساس ده غير أنغام" ، واضافوا أن الاغنية لامست كل جزء فيهم وخصوصا "ناسينكم وناسيين الي كان منكم".

يشار إلى أن الأغنية من كلمات عمرو يحيى، وتوزيع عمرو الخضري، وألحان مصطفى العسال.

وكانت أنغام قالت - في تصريحات تلفزيونية سابقة - إن الأغنية جميلة، وجديدة عليها، وكلماتها مكتوبة بشكل رائع، واللحن جديد لأنها "شعبية".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "ونفضل نرقص"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام، إخراج عادل جمال ، وطرحتها عبر قناتها على يوتيوب .