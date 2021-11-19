أصدر الرئيس بشار الأسد، أربعة مراسيم أنهى بموجبها عمل أربعة محافظين لكل من اللاذقية وإدلب ودرعا والسويداء.



وتضمنت المراسيم، تعيين أربعة محافظين جدد بدلا عن الذين أنهي تعيينهم في المحافظات نفسها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وتضمن المرسوم رقم «347» إنهاء تعيين إبراهيم خضر السالم محافظا للاذقية، وتعيين عامر إسماعيل هلال بدلا عنه. وسبق لمحافظ اللاذقية الجديد، عامر هلال، أن شغل منصب مدير عام «الشركة العامة للبناء والتعمير» منذ 2014 حتى اليوم، ومدير فرع دمشق في «الشركة العامة للمشاريع المائية». كما أنهي تعيين مروان ابراهيم شربك محافظا لدرعا، وعين لؤي خريطة بدلا عنه. وشغل لؤي خريطة سابقا مناصب عدة، منها معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية والتخطيط، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون إدارة الأراضي. ووفقا للمرسوم الجديد، أنهي تعيين همام دبيات محافظا للسويداء، وعين نمير حبيب مخلوف بدلا عنه. وشغل مخلوف سابقا منصب المدير العام لـ«الشركة السورية لنقل النفط» في مدينة بانياس. وعين ثائر ناصح سلهب محافظا لإدلب خلفا لمحمد نتوف. وكان سلهب عضوا في المكتب التنفيذي بمحافظة حماة عن قطاعات عديدة كالمحروقات والتموين والصناعة.