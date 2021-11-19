أعلنت روسيا عن رفضها عمليات القصف التي تنفذها اسرائيل على سورية وكذلك محاولة إنشاء ما وصفته «أشباه الدول» داخل أراضيها، مؤكدة على «ضرورة احترام سيادة سورية وعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية عليها». جاء ذلك على لسان مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، خلال جلسة حوارية في قصر المؤتمرات بدمشق على هامش اجتماع لجنتي التنسيق الروسية ـ السورية، لمتابعة أعمال مؤتمر «عودة اللاجئين».



وقال لافرنتييف إن «محاولة إنشاء أشباه الدول داخل سورية أمر غير مقبول»، مشيرا إلى أنه «لا بد من استمرار محاربة التنظيمات الإرهابية وخاصة الموجودة في إدلب، وتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها تركيا التي تتحمل مسؤولية الهجمات الإرهابية هناك، كما يجب أيضا محاربة تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شرق سورية». وعن الغارات الإسرائيلية التي أصبحت شبه اسبوعي على سورية، قال لافرنتييف إن موسكو «تعارض بشدة هذه الأعمال اللاإنسانية، وندعو إلى إجراء اتصالات على جميع المستويات مع الجانب الإسرائيلي لضرورة احترام سيادة سورية وسلامتها الإقليمية ووقفها»، مشيرا إلى أن «الرد بالقوة سيكون له نتائج عكسية، لأنه لا أحد بحاجة إلى حرب في المنطقة».



وشدد مبعوث الرئيس الروسي على أن «مثل هذه الأعمال الإسرائيلية غير شرعية، وتتجاوز إطار القانون الدولي»، مؤكدا على أنه «لا يمكنك تحويل سورية إلى ساحة لتصفية حسابات البعض بمن في ذلك المعارضون الإقليميون، لذلك سنواصل عملنا في هذا الاتجاه وسنسعى إلى وقف غير مشروط لهذه الأعمال».