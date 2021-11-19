بيروت - عمر حبنجر





الوجوه تتغير والأسماء تتبدل، وتبقى المنظومة ذاتها. العلة ليست في الحكومة بل في المنظومة المتحكمة، ونظامها التشغيلي القائم على التعطيل.

وفي ظل هذه المنظومة المبنية على تحالف التيار الحر مع حزب الله الأقوى بالسلاح، قد ينتقل مجلس الوزراء من حالة اللاانعقاد الى حالة الانعقاد غير المنتج، مادام «الكباش» النووي مستمرا بين المجتمع الدولي وإيران على حلبة ڤيينا، فأي جدوى من اجتماع لمجلس الوزراء، في ظل استمرار القطيعة مع محيط لبنان العربي؟

انها أزمة في لبنان، وليست أزمة مع لبنان، والحصيلة لا جلسات لمجلس الوزراء، قبل استقالة الوزير جورج قرداحي، ولا استقالة لقرداحي، قبل وصول الضوء الأخضر من الجهة الخارجية التي أوصت بتوزيره، مكافأة وتقديرا.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استدعى الوزير قرداحي أمس الأول، الى منزله، بعيدا عن الإعلام، وطلب منه مجددا الاستقالة. الاستدعاء جاء باقتراح من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية خلال لقائه ميقاتي للغاية نفسها، وميقاتي يعلم ان قرداحي وديعة لدى كتلة المردة، لكنه ليس مرداويا، مع ذلك طالب فرنجية، غير المعني المباشر بأمور الوزير قرداحي، انما بلا طائل.

ميقاتي عاود الضغط من خلال تجديد الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء، مؤكدا أن الأوضاع الاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة، واستسراع تصحيح العلاقات مع الدول الخليجية، للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لإقرار الخطوات الأساسية في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المتخصصة.

ميقاتي التقى صباح امس وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وعرض معه زيارة الأخير إلى موسكو المقررة غدا. وبحث معه برنامج الزيارة. وقال بوحبيب عقب اللقاء، إنه سيبحث في روسيا ما طلبه الرئيس اللبناني بخصوص تزويد موسكو للبنان بصور الأقمار الاصطناعية لانفجار ميناء بيروت. وعن إمكانية قيام موسكو بوساطة وإرسال موفد إلى لبنان لحلحلة الأوضاع السياسية، أكد بوحبيب أنه سيبحث هذا الأمر مع المسؤولين الروس، موضحا أنه لا يعرف إن كان هناك إمكانية لذلك أم لا.

في هذا الوقت، دعت عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش الى اتخاذ قرار واضح بوقف عبث الأيادي التي تحاول الإساءة بمسار العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي، وطالبت باستقالة الوزير قرداحي ليس كحل، وإنما كبداية حل، لأن الحل الأساسي هو باستقالة حزب أو فئة معينة لبنانية بالداخل تحاول العبث بمسار العلاقات مع دول الخليج.

ورفضت بعد لقائها مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان رفع الدعم عن الدواء، طالبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التدخل لأن هذا الموضوع هو أكبر من وزارة الصحة، ويجب أن يعالج على صعيد رئاسة الحكومة مجتمعة.

وأكدت أن تيار المستقبل كان واضحا بقراره بأن أي محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية أو تطييرها فستكون نتيجتها تقديم استقالاتنا من المجلس النيابي.

إلى ذلك، يصل اليوم إلى بيروت، وفد الكونغرس الأميركي المؤلف من النواب من أصول لبنانية: داريل عيسى، وداريل لحود ودان تراودن، يرافقهم عدد من مساعديهم ورئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ادوارد غابريال.

وتحدثت المصادر المتابعة عن أهداف هذه الزيارة، وهي الاطلاع على التطورات التي تلت الأزمات المتعددة الوجوه، منذ تفجير مرفأ بيروت، وتداعيات الأزمة المالية وصولا الى الأزمة الديبلوماسية بين لبنان والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وما يمكن القيام به لإصلاح الوضع، وضرورة التحرك على مستوى الإدارة الأميركية للمساعدة في تجاوز أزماته الحادة، وتحييده عن أزمات المنطقة.

في هذه الأثناء، الإدارات العامة في حالة إضراب مفتوح، احتجاجا على انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية ورفع الدعم عن الأساسيات وفي طليعتها الأدوية. وقد رفعت اللجان الوزارية تقريرا أوليا لرئيس الحكومة يعتمد زيادة حتمية للأجور ولبدلات النقل، ورفع سعر الدولار الجمركي، لتغطية الأكلاف الجديدة الناتجة عن رفع الأجور، وبين المقترحات أيضا اعتماد صرف الدولار على منصة صيرفة، كدولار جمركي.

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أكد أمس على حتمية زيادة الأجور، لأن الموظف والعامل والأجير هو الذي مازال يتقاضى راتبه على أساس الدولار 1500 ليرة، فيما يشتري على أساس الدولار 25 ألف ليرة. وأشار إلى ان البحث يجري على أساس زيادة الرواتب بنسبة مليوني ليرة كحد أدنى و6 ملايين كحد أقصى، وبدل النقل بحدود 65 ألف ليرة، بحسب ما أعلنه وزير العمل مصطفى بيرم، وبدلات المدارس للقطاع الخاص بأكثر من الضعفين أو ثلاثة، وطالب أخيرا بإدخال هذه الزيادات في صلب الراتب.

وفي حاصبيا (الجنوب) حاول مواطن إحراق نفسه أمام مدرسة حاصبيا الرسمية للبنات احتجاجا على قرار وزير التربية عباس الحلبي إقفال صف الحلقة الثالثة، والذي ترتب عليه نقل ابنه الى مدرسة أخرى بعيدة وهو لا يملك بدل النقل، لكن مواطنين منعوه وانتزعوا منه قارورة البنزين.