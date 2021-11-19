بيروت ـ خلدون قواص



أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن دفع مساعدة اجتماعية تشمل كل العاملين في القطاع العام قدرها نصف راتب بدءا من 1 نوفمبر ودفع منحة نصف راتب قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف المليون ولا تزيد على 3 ملايين ليرة.



وقال في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية: نذكر الموظفين بوجوب الحضور الى الادارات بنسبة 66%، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة ودعم صناعة الادوية المحلية.



واضاف: هذه المقررات ذات طابع استثنائي ريثما تتم اعادة النظر في موازنة 2022 التي ستنجز في أقرب وقت وهي ستكون على طاولة أول جلسة لمجلس الوزراء ليقرها.



وناشد الجميع التعاون «لأننا نمر في ظروف صعبة ولذلك قررنا إقرار هذه المنحة الاجتماعية ولم نفرض أي ضريبة، لأن لدى وزارة المال مبلغا يغطيها ولم نتطرق لموضوع الدولار الجمركي لأننا لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ بأخرى».