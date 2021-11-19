اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري مع سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الكويت ليندا لويس، وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.



الى ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين ومطار أبها بطائرة مسيرة.



‏وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.



واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.