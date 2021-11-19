

اشتكى عدد من مرضى السكري في منطقة هدية، من أنهم ينتظرون مدة طويلة بمركز هدية الصحي لاستلام أدويتهم، والسبب ان الشباك الخاص بصرف ادوية السكري مغلق منذ مدة طويلة وهم في حالة مرضية تستدعي صرف ادويتهم بشكل أسرع خاصة أن هذا التأخير يسبب للبعض ارتفاعا بالضغط لديهم لأن حالتهم المرضية سيئة جدا ولا تتحمل هذا الانتظار الطويل لصرف ادويتهم.



وأضافوا انهم عندما يطلبون من الصيادلة في المركز فتح شباك آخر لصرف ادويتهم يكون الرد ان «السيستم عطلان» او يوجد صيدلي واحد في الصيدلية!



فهل من المعقول ان يتم صرف الأدوية من خلال شباك واحد لمنطقة فيها كثافة سكانية عالية؟! وهل فعلا لا يوجد في الصيدلية إلا موظف واحد؟!