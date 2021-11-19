300 مصاب بالتقرحات خلال جائحة كورونا بسبب دخول العناية المركزة لفترات طويلة

حنان عبدالمعبود



أكدت رئيسة وحدة القدم السكري والجروح بمستشفى جابر الأحمد د.سلمى خريبط ضرورة توحيد البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع حالات تقرحات الضغط، لعمل برنامج وطني متكامل للحد من المضاعفات، وليكون هناك تصنيف موحد حسب المستجدات العالمية، لافتة إلى أن التقرحات معرفة بـ 5 مراحل إضافة الى مراحل صعبة التشخيص ومرحلة أخرى غير معرفة يكون فيها عمق الجرح غير واضح.



وقالت خريبط في تصريح خاص لـ «الأنباء» خلال انطلاق أعمال الملتقى الأول بعنوان «وقف تقرحات الضغط» أمس ان بعض المستشفيات لديها بروتوكولات بالفعل ولكن مطلوب توحيدها جميعا.



وأضافت ان الملتقى يضم فريقا تم تشكيله بمستشفى جابر، على أمل ان يتم تطبيق التجربة بجميع مستشفيات الكويت، مشيرة إلى ان الفريق متعدد الاختصاصات من أطباء وتمريض وتغذية وعلاج طبيعي، وتم طرح تقرحات الضغط ومناقشة البروتوكولات العالمية للحد منها وتنقيحها بما يتناسب مع المستشفيات بالكويت وتم اعتمادها وتدريب جزء من الطاقم الطبي لمتابعة المرضى حسب الطرق الحديثة.



وذكرت ان الملتقى يأخذ أهميته من اختيار موضوع الوقاية من تقرحات الضغط والتي تصيب المرضى المقعدين من أصحاب أمراض الأعصاب والعضلات وكبار السن والمرضى على الأجهزة سواء بالعناية المركزة وغيرهم من المعرضين لتقرحات الضغط في أنحاء مختلفة من الجسم، مشيرة الى ان تقرحات الضغط يقصد بها أي شيء يضغط على الجلد، فحينما يجلس الشخص لوقت طويل قد يجد احمرارا بالجلد أو ألما ويبدأ بتغيير جلسته ثم يتلاشى الألم، بينما المرضى الذين يعانون من قصور في الحركة أو مشاكل في الإحساس فإنهم لا يشعرون بالألم والاحمرار ويبقى بشكل دائم.



ولفتت الى عدم وجود إحصائيات للمصابين، مستدركة بأنه خلال انتشار جائحة كورونا كان هناك الكثير من المرضى بالعناية المركزة لفترات طويلة وتحت أجهزة متعددة وتعرضوا للضغط على الجلد مما تسبب في التقرحات، وحينها لم يكن لدينا تصنيف والفريق لم يكن مكتملا، وكان هناك أكثر من 300 حالة، والفريق يسعى للوقاية ومنع الإصابة بالتقرحات حتى لا يدخل المريض في مرحلة الجروح، وتم تغيير المسمى من تقرحات الفراش إلى تقرحات الضغط، لأن المريض قد لا يكون طريح الفراش وقد يكون على كرسي أو أجهزة او يكون لديه جهاز خاص للقياس يضغط على الجلد ويسبب تقرحات.