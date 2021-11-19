بيروت - ناجي شربل



تقام اليوم مباراة واحدة في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري اللبناني، إذ يلعب في الساعة الثانية والربع على ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون الإخاء الأهلي عاليه العاشر برصيد 4 نقاط مع «سفير الجنوب» التضامن صور الثامن بـ 6 نقاط، فيما تقام غدا السبت 3 مباريات، اثنتان منها الساعة الثانية والربع، حيث يلعب في بحمدون فريق البرج الخامس برصيد 7 نقاط وهو أحد أربعة فرق احتفظت بسجلها نظيفا من الخسارة، مع الصفاء التاسع بـ 5 نقاط والذي يغيب عنه مدربه محمد الدقة بعد استقالته من منصبه مديرا فنيا للفريق على خلفية تغريدة على حسابه الشخصي انتقد فيها رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر. وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، يستضيف طرابلس السادس الذي حقق فوزين تواليا في المرحلتين الرابعة والخامسة، شباب البرج وصيف القاع الذي صرفت إدارته النظر عن قرارها بالانسحاب من البطولة. وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، يلعب في الساعة الخامسة إلا ربعا النجمة الثالث برصيد 9 نقاط مع سبورتنع الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادله مع الأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي.



وتختتم المرحلة الأحد بمباراتين، فيلعب في الثانية والربع على ملعب العهد شباب الساحل الوصيف برصيد 11 نقطة مع الحكمة بيروت السابع برصيد 6 نقط من فوزين و3 خسارات، فيما يشهد مجمع فؤاد شهاب عصرا أقوى مباريات المرحلة بين العهد المتصدر برصيد 13 نقطة والأنصار بطل ثنائية الموسم الماضي وصاحب المركز الرابع بـ 8 نقاط.