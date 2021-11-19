هادي العنزي



أكد الأمين العام لاتحاد الكرة صلاح القناعي تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد وشركة stc الراعي الرسمي لاتحاد الكرة للموسم الثامن على التوالي لوضع محفزات للاعبين والحكام والجماهير، للظهور بأفضل صورة ممكنة، مضيفا «سيتم تقديم جوائز أسبوعية لأفضل اللاعبين، والحكام، كما سنعمل على تزيين الملاعب بما يمنحها جمالية مميزة بالتعاون مع إدارات الأندية المختلفة».



وشدد على الشراكة المثمرة مع stc، آملا أن تسهم هذه الشراكة في ارتفاع المستوى الفني لمختلف مسابقات الاتحاد. وذكر القناعي أن الاتحاد والهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة ينسقون بشكل كبير بشأن دخول الجماهير لمباريات الدوري، موضحا «السلامة العامة للحضور على رأس أولوياتنا وسيتاح دخول المباريات للمطعمين فقط، على أن تحدد نسب الحضور قريبا جدا»، لافتا إلى أن نهائي كأس سمو الأمير 21 نوفمبر المقبل ستخصص له فعالية خاصة بهذه المناسبة العزيزة على الجميع.