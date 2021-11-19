أعلن القادسية عن توفير تذاكر موسمية لجماهيره في ملعب ستاد محمد الحمد. وأطلق القادسية عبر مركزه الإعلامي، خدمة مميزة أطلق عليها «vip»، وهي عبارة عن 190 مقعدا في المقصورة الرئيسية، تتمتع بخدمات مميزة ومتعددة، من بينها توفير صالة خاصة للطعام «البوفيه»، بالإضافة الى المشروبات والتسالي ومصلى ومكان مخصص للمدخنين ودورات مياه خاصة بهم وأمن واستقبال عند الوصول بالإضافة لأماكن مخصصة للسيارات. وتخول هذه الخدمة للمشتركين، حضور بعض الفعاليات الخاصة وحضور تدريبات الفريق، إذ تبلغ قيمة حجز الكرسي الواحد 250 دينارا لتكون بذلك الخدمة الأولى من نوعها بين أندية الكويت.